Григорій Суркіс вперше за 14 років не балотуватиметься у Виконком УЄФА, – Бурбас

Григорій Суркіс, ймовірно, залишить свою посаду в кріслі члена Виконкому УЄФА.

"Вночі завершився термін висування кандидатів до Виконкому УЄФА. Вперше за 14 років у списку немає Григорія Суркіса. Такий він, кінець кар’єри футбольного функціонера.

Павелко: Григорій Суркіс ніде не казав про бажання далі працювати в УЄФА

У Франції сказали б "Король помер, нехай живе король!". Настає ера Андрія Павелка. Де-факто він вже давно у команді Чеферіна", – написав Бурбас у твіттері.

Нагадаємо, повноваження Григорія Суркіса як члена виконкому УЄФА завершуються в лютому 2019 року.

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