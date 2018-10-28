Павелко: Григорій Суркіс ніде не казав про бажання далі працювати в УЄФА

Президент ФФУ Андрій Павелко прокоментував закінчення каденції Григорія Суркіса як члена виконкому УЄФА, повноваження якого, як і ще семи членів виконкому УЄФА, завершуються в лютому 2019 року.

7 лютого 2019 року на Конгресі УЄФА в Римі відбудуться вибори президента УЄФА та 8 членів виконкому.

Павелко зазначив, що Григорій Суркіс не декларував своє бажання далі працювати в УЄФА, для чого він повинен мати певний офіційний статус у ФФУ. А виконком федерації у березні 2018 року проголосував за висунення кандидатури Павелка у члени виконкому УЄФА.

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"Досвід і історія Григорія Суркіса в українському футболі залишила великий відбиток у моєму серці. Я буду завжди пам'ятати і цінувати наше спілкування та підтримку один одного.

Впевнений, що якби була його офіційна позиція, що він хоче далі себе бачити в УЄФА, ми би це побачили та почули. Я не бачив жодного інтерв'ю, до Федерації футболу України жодного разу ніхто не звертався з офіційною пропозицією від нього чи його представників, щоб висунути його в УЄФА.

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Дійсно, на одному з виконкомів ФФУ було запропоновано провести рейтингове голосування, щоб не казали потім, що не були розглянуті всі можливі кандидатури. Це було на початку березня. Я вийшов при цьому на голосування, сказав, що не буду обмежувати когось в якихось бажаннях. Була дискусія, після якої виконком офіційно, з результатом 33:0, проголосував за висунення однієї кандидатури – вашого покірного слуги.

Всі документи (в УЄФА) подані вчасно, ніким вони не були оскаржені, ніхто не пропонував якогось переголосування, перегляду цього питання. Наскільки я знаю, вже минув дедлайн по можливості зміни цього рішення.

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Але я знову скажу, що як і в самому спорті, особливо важливо цінувати досвід та знання людей, які досягали успіхів у своєму напрямку. Я готовий і далі, заради українського футболу, цінувати та сприймати ті знання та досвід, які є у Григорія Михайловича Суркіса. І готовий також з ним далі йти для розвитку українського футболу. Не бачу жодних образ, злості чи якихось подвійних трактувань. Я щиро це кажу", – сказав Павелко під час зустрічі з журналістами в п'ятницю, відповідаючи на питання кореспондента Футбол 24.