Григорій Суркіс відповів, чи зможе Шовковський змінити Луческу на посаді головного тренера Динамо
Почесний президент Динамо Григорій Суркіс поділився думками щодо можливого приходу Олександра Шовковського на посаду наставника київського клубу.
"Шовковський повернувся до рідного клубу, який ніколи не був закритий для нього. Я та брат завжди з ним спілкувалися. Він рідна для нас людина, бо віддала Динамо більшу частину свого свідомого життя. Не поїхав за кордон, а всю кар’єру свою присвятив Динамо. Він чудовий воротар та людина.
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Він працював у національній команді, але на сьогодні штаб збірної України розформований і ніхто не знає, хто буде головним тренером. Тому президент Динамо зробив пропозицію Шовковському увійти до штабу Луческу як асистент. Хочу нагадати, що Вукоєвич, якого ми поважаємо і любимо, у зв’язку із сімейними обставинами має бути у Хорватії. Але його не відсторонено від Динамо, яке вважає своїм рідним клубом. Просто склалися такі обставини – у нього хворіє мати.
Але Луческу потрібен асистент, тож Містер зустрівся із Шовковським. Вони обговорили, що робитиме Олександр у клубі. Чи буде він у майбутньому головним тренером Динамо? Важко сказати, що буде за два роки, коли закінчиться контракт у Луческу. Ми не знаємо, що буде завтра в країні, тому давайте не фантазуватимемо", – поділився Григорій Суркіс в інтерв'ю Fanday.
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