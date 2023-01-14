"Шовковський повернувся до рідного клубу, який ніколи не був закритий для нього. Я та брат завжди з ним спілкувалися. Він рідна для нас людина, бо віддала Динамо більшу частину свого свідомого життя. Не поїхав за кордон, а всю кар’єру свою присвятив Динамо. Він чудовий воротар та людина.

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Він працював у національній команді, але на сьогодні штаб збірної України розформований і ніхто не знає, хто буде головним тренером. Тому президент Динамо зробив пропозицію Шовковському увійти до штабу Луческу як асистент. Хочу нагадати, що Вукоєвич, якого ми поважаємо і любимо, у зв’язку із сімейними обставинами має бути у Хорватії. Але його не відсторонено від Динамо, яке вважає своїм рідним клубом. Просто склалися такі обставини – у нього хворіє мати.

Але Луческу потрібен асистент, тож Містер зустрівся із Шовковським. Вони обговорили, що робитиме Олександр у клубі. Чи буде він у майбутньому головним тренером Динамо? Важко сказати, що буде за два роки, коли закінчиться контракт у Луческу. Ми не знаємо, що буде завтра в країні, тому давайте не фантазуватимемо", – поділився Григорій Суркіс в інтерв'ю Fanday.

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