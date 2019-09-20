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Сульшер: Манчестер Юнайтед сам для себе створив проблеми в матчі з Астаною

10:30 218 Читать на русском
Сульшер: Манчестер Юнайтед сам для себе створив проблеми в матчі з Астаною
Уле Гуннар Сульшер / ФК Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував перемогу над Астаною (1:0) у 1 турі групового етапу Ліги Європи.

73’ Мейсон Грінвуд
 
73’ Мейсон Грінвуд

"Ми самі створили складнощі для себе. У подібних матчах хочеться досягти впевненості в перемозі в перші 20 хвилин, а потім просто насолоджуватися.

Манчестер Юнайтед виставив наймолодший склад у єврокубках з часів Фергюсона

Ви могли бачити, що деяким нашим футболістам потрібен ігровий час, але приємно, що ми здобули три очки.

Упевнений, що Грінвуд щасливий своєму голу. Думаю, що у наших молодих гравців була відмінна можливість. Ми б не включили їх до складу, якби вони не були готові. Деякі з них не гратимуть проти Вест Хема, але гратимуть у Кубку ліги проти Рочдейла.

У перші чотири або п'ять тижнів в календарі всього лише одна гра на тиждень, тому немає можливості використовувати всіх", – цитує Сульшера ВВС Sport.

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Ліга Європи Астана Астана Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед - Астана Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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