toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ХОРВАТІЯ - АНГЛІЯ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВІДА Фінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

Григорчук: В українському футболі 5 років тому зарплати були вищі, ніж зараз у Казахстані

11 липня 22:28 487 Читать на русском
Григорчук: В українському футболі 5 років тому зарплати були вищі, ніж зараз у Казахстані
Роман Григорчук / ФК Астана

Головний тренер Астани Роман Григорчук розповів, чому вирішив очолити казахський клуб і порівняв зарплати в чемпіонаті Казахстану з Україною 5-річної давнини.

"Астана – команда, яка ставить перед собою високі завдання. Вона постійно грає в єврокубках і хоче добиватися там результату. Це те, чого я хочу, і те, що дуже цікаво. Астана гратиме в Лізі чемпіонів, це було дуже важливим фактором.

Кваліфікація Ліги чемпіонів: Астана Григорчука обіграла чорногорську Сутьєску

Тут все досить спокійно і розумно. Хтось думає, що тут фантастичні гроші. Звичайно, є добротний рівень. Але з іншого боку не можу говорити про те, що тут щось нереальне.

Наскільки я орієнтуюся, 5 років тому в Україні все було на кілька порядків вище і краще", – цитує Григорчука Tribuna.com.

Теги
Астана Астана Роман Григорчук Роман Григорчук
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Реал представить Луніна наступного тижня
    Іспанія — 11:421262 Реал представить Луніна наступного тижня
17
хв
Деррі Сіті
20:00
Динамо Мінськ
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук