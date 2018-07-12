Григорчук: В українському футболі 5 років тому зарплати були вищі, ніж зараз у Казахстані

Головний тренер Астани Роман Григорчук розповів, чому вирішив очолити казахський клуб і порівняв зарплати в чемпіонаті Казахстану з Україною 5-річної давнини.

"Астана – команда, яка ставить перед собою високі завдання. Вона постійно грає в єврокубках і хоче добиватися там результату. Це те, чого я хочу, і те, що дуже цікаво. Астана гратиме в Лізі чемпіонів, це було дуже важливим фактором.

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Тут все досить спокійно і розумно. Хтось думає, що тут фантастичні гроші. Звичайно, є добротний рівень. Але з іншого боку не можу говорити про те, що тут щось нереальне.

Наскільки я орієнтуюся, 5 років тому в Україні все було на кілька порядків вище і краще", – цитує Григорчука Tribuna.com.