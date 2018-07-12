Григорчук: В украинском футболе 5 лет назад зарплаты были выше, чем сейчас в Казахстане

Главный тренер Астаны Роман Григорчук рассказал, почему решил возглавить казахский клуб и сравнил зарплаты в чемпионате Казахстана с Украиной 5-летней давности.

"Астана – команда, которая ставит перед собой высокие задачи. Она постоянно играет в еврокубках и хочет добиваться там результата. Это то, чего я хочу, и то, что очень интересно. «Астана» будет играть в Лиге чемпионов, это было очень важным фактором.

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Здесь все достаточно спокойно и разумно. Кто-то думает, что здесь фантастические деньги. Конечно, есть добротный уровень. Но с другой стороны не могу говорить о том, что здесь что-то нереальное.

Насколько я ориентируюсь, в то время в Украине все было на несколько порядков выше и лучше", – цитирует Григорчука Tribuna.com.