"Я поки ні з ким не вів і не веду переговорів. Тільки приїхав додому, нічого не можу сказати на цю тему. Зараз я вдома, вирішую проблеми, які виникли, а про решту буду думати трохи пізніше.

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Чи буду розглядати пропозиції лише від клубів УПЛ або ж готовий працювати у Першій чи Другій лізі? Не буду відповідати на це питання. На даний момент я просто відпочиваю і вирішую деякі свої проблеми. А розмовляти про все інше буду пізніше", – поділився Григорчук у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Григорчук покинув Шахтар Солігорськ, в якому працював з літа 2020 року, змінивши на посаді іншого українського коуча – Юрія Вернидуба. З білоруською командою він виграв чемпіонат-2020 і здобув Суперкубок країни-2021.

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