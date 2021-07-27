"Я пока ни с кем не вел и не веду переговоров. Только приехал домой, ничего не могу сказать на эту тему. Сейчас я дома, решаю возникшие проблемы, а об остальном буду думать чуть позже.

Григорчук назвал Украину приоритетным местом поиска новой работы

Буду ли рассматривать предложения только от клубов УПЛ или готов работать в Первой или Второй лиге? Не буду отвечать на этот вопрос. На данный момент я просто отдыхаю и решаю некоторые свои проблемы. А разговаривать обо всем остальном буду позже", – поделился Григорчук в комментарии Tribuna.

Напомним, Григорчук покинул Шахтер Солигорск, в котором работал с лета 2020 года, сменив на посту другого украинского коуча – Юрия Вернидуба. С белорусской командой он выиграл чемпионат-2020 и добыл Суперкубок страны-2021.

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