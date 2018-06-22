Григорчук: Хочу похвалити своїх гравців

Роман Григорчук дав першу післяматчеву прес-конференцію в статусі головного тренера Астани.

"Ми виграли і дуже важливо для нас. Я хочу похвалити своїх футболістів, так як часто після тривалої паузи, а у команди вона була 17 днів, матчі проходять з ігровими проблемами. Але хлопці підійшли до матчу дуже зібрано і професійно, тому я дуже вдячний команді.

Григорчук дебютував на чолі Астани з перемоги

Використання довгих передач і накидів – це дуже ефективний елемент, але це лише один із засобів, які повинні бути в арсеналі команди, яка хоче грати в хороший, якісний і різноманітний футбол. Він не є пріоритетним, чим більше у команди буде варіантів розвитку атаки, тим складніше супернику буде підлаштуватися під стиль", – цитує Григорчука офіційний сайт Астани.