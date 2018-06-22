toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Григорчук: Хочу похвалити своїх гравців

18 червня 08:00 492 Читать на русском
Григорчук: Хочу похвалити своїх гравців
Роман Григорчук / ФК Астана

Роман Григорчук дав першу післяматчеву прес-конференцію в статусі головного тренера Астани.

"Ми виграли і дуже важливо для нас. Я хочу похвалити своїх футболістів, так як часто після тривалої паузи, а у команди вона була 17 днів, матчі проходять з ігровими проблемами. Але хлопці підійшли до матчу дуже зібрано і професійно, тому я дуже вдячний команді.

Григорчук дебютував на чолі Астани з перемоги

Використання довгих передач і накидів – це дуже ефективний елемент, але це лише один із засобів, які повинні бути в арсеналі команди, яка хоче грати в хороший, якісний і різноманітний футбол. Він не є пріоритетним, чим більше у команди буде варіантів розвитку атаки, тим складніше супернику буде підлаштуватися під стиль", – цитує Григорчука офіційний сайт Астани.

Теги
Світ Астана Астана Роман Григорчук Роман Григорчук
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
28
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук