Григорчук: Хочу похвалить своих игроков

Роман Григорчук дал первую послематчевую пресс-конференцию в качестве главного тренера Астаны.

"Мы выиграли и очень важно для нас. Я хочу похвалить своих футболистов, так как зачастую после длительной паузы, а у команды она была 17 дней, матчи проходят с игровыми проблемами. Но ребята подошли к матчу очень собранно и профессионально, потому я очень благодарен команде.

Григорчук дебютировал во главе Астаны с победы

Использование длинных передач и набросов – это очень эффективный элемент, но это лишь одно из средств, которые должны быть в арсенале команды, которая хочет играть в хороший, качественный и разнообразный футбол. Он не является приоритетным, чем больше у команды будет вариантов развития атаки, тем сложнее сопернику будет подстроиться под стиль", – цитирует Григорчука официальный сайт Астаны.