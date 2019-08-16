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Ліга Європи: стали відомі усі пари раунду плей-офф

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Ліга Європи: стали відомі усі пари раунду плей-офф
Люцерн – Еспаньйол / ФК Еспаньйол

Визначились усі пари раунду плей-офф після матчів 3 кваліфікаційного етапу Ліги Європи.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував усі пари раунду плей-офф Ліги Європи. Поєдинки відбудуться 22 та 29 серпня.

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Шлях чемпіонів:

Судува – Ференцварош
Копенгаген – Рига
Селтік – АІК
Арарат-Вірменія – Дюделанж

Лудогорець – Марібор
Лінфілд – Карабах
Слован Братислава – ПАОК
Астана – БАТЕ

Основний шлях:

Торіно – Вулверхемптон
Легія – Рейнджерс

Стяуа – Віторія
ПСВ – Аполлон Лімасол

АЕК – Трабзонспор
Фейенорд – Хапоель Беєр-Шева
Гент – Рієка
Еспаньйол – Зоря

Партизан – Мольде
Брага – Спартак
Мальме – Бней-Єгуда
Страсбур – Айнтрахт
АЗ – Антверпен

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