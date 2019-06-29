Греміо відмовився від трансферу Алана Патріка – Шахтар попросив надто велику суму за гравця

Бразильський клуб не зміг домовитися з Шахтарем щодо переходу хавбека Алана Патріка.

Греміо надсилав запит чемпіону України щодо бразильця, інформує Globo Esporte.

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"Синьо-чорні" хотіли орендувати гравця з правом викупу, однак Шахтар на такі умови не погодився. "Гірники" вимагали повноцінний трансфер Патріка за 8 мільйонів євро, що виявилося надто великою сумою для Греміо.

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У сезоні 2018/19 28-річний півзахисник провів 38 матчів, забив 2 голи і зробив 8 асистів.