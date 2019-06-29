Динамо не розглядає варіант з орендою Сідклея

Збірна України — 17:45 252
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Шевченко побував у Коломиї з політиком, який іде у Верховну Раду – наставник збірної дарував квитки на Португалію
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Шахов офіційно перейшов у ЛеччеІталія — 15:35 5095
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Ван-Біссака офіційно став гравцем Манчестер ЮнайтедАнглія — 14:10 2881
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Реал змінює плани щодо Луніна – українцю вже підшукали амбітний клуб, який готується послабити ФонсекаІспанія — 12:40 8892
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Колумбія вилетіла з Копа Амеріка, встановивши унікальне досягнення – такого не було майже 100 роківСвіт — 11:11 1460