Динамо не розглядає варіант з орендою Сідклея

Київське Динамо не збирається розглядати пропозиції щодо оренди Сідклея.

Сідклей не буде відданий в оренду. За інформацією Globo Esporte, Динамо відмовило Інтернасьйоналу.

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Як повідомляє джерело, кияни хочуть повернути 4,5 млн євро, витрачені на бразильця минулого року, а тому не розглядають пропозиції щодо оренди.

Інтернасьйонал хотів закрити Сідклеєм проблемну позицію після від'їзду Яго в Європу. Тепер клуб шукає інші варіанти.

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