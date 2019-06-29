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Динамо не розглядає варіант з орендою Сідклея

16:17 303 Читать на русском
Динамо не розглядає варіант з орендою Сідклея
Сідклей / ФК Динамо Київ

Київське Динамо не збирається розглядати пропозиції щодо оренди Сідклея.

Сідклей не буде відданий в оренду. За інформацією Globo Esporte, Динамо відмовило Інтернасьйоналу.

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Як повідомляє джерело, кияни хочуть повернути 4,5 млн євро, витрачені на бразильця минулого року, а тому не розглядають пропозиції щодо оренди.

Інтернасьйонал хотів закрити Сідклеєм проблемну позицію після від'їзду Яго в Європу. Тепер клуб шукає інші варіанти.

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