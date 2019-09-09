Гравці збірної України U-21 відвідали дитячий будинок – вчинок дня

Гравці молодіжної збірної України завітали до дитячого будинку в Запоріжжі.

Збірна України U-21 завітала до дитячого будинку в Запоріжжі, де зустрілась з дітьми та подарувала футболку з автографами гравців та м'ячі, інформує YouTube-канал УАФ.

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Окрім цього, гравці погрались із дітьми, а наставник молодіжної збірної Руслан Ротань дарував обійми усім охочим.

"Отримали дійсно заряд позитивної енергії, це дуже важливо. Приємно, що хлопці ставляться до цього з переживанням, хочуть подарувати дітям радість, грають з ними, розмовляють", – поділився головний тренер "жовто-синіх" Руслан Ротань.

Нагадаємо, збірна України U-21 зустрінеться із Мальтою у рамках відбору до Євро-2021 завтра, 10-го вересня, початок гри о 18:30.

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