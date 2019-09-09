toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України U-21
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - НІГЕРІЯ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Гравці збірної України U-21 відвідали дитячий будинок – вчинок дня

12:22 130 Читать на русском
Гравці збірної України U-21 відвідали дитячий будинок – вчинок дня
Гравці збірної України U-21 / УАФ

Гравці молодіжної збірної України завітали до дитячого будинку в Запоріжжі.

 

Збірна України U-21 завітала до дитячого будинку в Запоріжжі, де зустрілась з дітьми та подарувала футболку з автографами гравців та м'ячі, інформує YouTube-канал УАФ.

Україна U-21 програла Фінляндії у відборі до Євро-2021: "перший млинець" Ротаня, фарт фінів та перфоманс Яаскелайнена

Окрім цього, гравці погрались із дітьми, а наставник молодіжної збірної Руслан Ротань дарував обійми усім охочим.

"Отримали дійсно заряд позитивної енергії, це дуже важливо. Приємно, що хлопці ставляться до цього з переживанням, хочуть подарувати дітям радість, грають з ними, розмовляють", – поділився головний тренер "жовто-синіх" Руслан Ротань.

Нагадаємо, збірна України U-21 зустрінеться із Мальтою у рамках відбору до Євро-2021 завтра, 10-го вересня, початок гри о 18:30.

Ротань і його команда: Лунін, Динамо, чемпіони світу – чого чекати від молодіжної збірної України у відборі до Євро-2021

blog_ava
Шовковський продемонстрував неймовірний контроль м'яча та забив із центра поля на тренуванні збірної України
10:09
3559
Теги
Відеоновини Збірна України U-21 Україна U-21 Україна U-21 Руслан Ротань Руслан Ротань Україна U-21 - Мальта U-21
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
28
хв
Металіст 1925
19:00
Минай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук