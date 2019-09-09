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Игроки сборной Украины U-21 посетили детский дом – поступок дня

12:25 33 Читати українською
Игроки сборной Украины U-21 посетили детский дом – поступок дня
Игроки сборной Украины U-21 / УАФ

Игроки молодежной сборной Украины посетили детский дом в Запорожье.

 

Сборная Украины U-21 пришла в детский дом в Запорожье, где встретилась с детьми и подарила футболку с автографами игроков и мячи, информирует YouTube-канал УАФ.

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Кроме этого, игроки поиграли с детьми, а наставник молодежной сборной Руслан Ротань дарил объятия всем желающим.

"Получили действительно заряд положительной энергии, это очень важно. Приятно, что ребята относятся к этому с переживанием, хотят подарить детям радость, играют с ними, разговаривают", – поделился главный тренер "желто-синих" Руслан Ротань.

Напомним, сборная Украины U-21 встретится с Мальтой в рамках отбора к Евро-2021 завтра, 10 сентября, начало игры в 18:30.

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