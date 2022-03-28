У матчі чергового туру жіночого чемпіонату Туреччини зустрічались Фомгет і Амед. Господарі здобули мінімальну перемогу над суперником, а єдиний гол у поєдинку забила українка Ольга Овдійчук.

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Асистувала нападниці ще одна представниця України – Дарина Апанащенко. Після взяття воріт Ольга продемонструвала футболку з написом "Зупиніть війну". Перемога дозволила нашим дівчатам закріпитись на 4-й сходинці турнірної таблиці, набравши після 16-ти турів 32 очки. Лідирує Бешикташ, у якого 42 пункти.

До слова, за Фомгет виступають ще дві українки – Юлія Шевчук та Любов Шматко. Нагадаємо, наші співвітчизниці належать харківському Житлобуду-1 і виступатимуть за турецький клуб до завершення війни в Україні.

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