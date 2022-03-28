В матче очередного тура женского чемпионата Турции встречались Фомгет и Амед. Хозяева одержали минимальную победу над соперником, а единственный гол в поединке забила украинка Ольга Овдийчук.

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Ассистировала нападающей еще одна представительница Украины – Дарья Апанащенко. После взятия ворот Ольга продемонстрировала футболку с надписью "Остановите войну". Победа позволила нашим девушкам закрепиться на 4-й строчке турнирной таблицы, набрав после 16-ти туров 32 очка. Лидирует Бешикташ, у которого 42 пункта.

К слову, за Фомгет выступают еще две украинки – Юлия Шевчук и Любовь Шматко. Напомним, наши соотечественницы принадлежат харьковскому Жилстрою-1 и будут выступать за турецкий клуб до завершения войны в Украине.

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