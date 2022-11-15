Номер основного воротаря дістався Ремко Пасвееру. Схоже, саме він буде головним воротарем на ЧС-2022.

У понеділок, 14 листопада, було оголошено список ігрових номерів збірної Нідерландів на чемпіонат світу. Воротарю Аякса Ремко Пасвееру дісталася футболка з першим номером, форвард Люк Де Йонг отримав "дев'ятку", а під легендарним 14-м номером на Мундіалі виступатиме півзахисник Аякса Деві Классен. Про це повідомляє Voetbal International.

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За ці три номери серед гравців збірної Нідерландів була конкуренція. Так, аналітики та експерти досі ламають голову над тим, кого ж головний тренер збірної Луї ван Гал бачить основним воротарем на ЧС.

На дев'ятий номер претендували майже всі центральні нападаючі збірної Нідерландів, а 14-й номер має велике історичне значення для "ораньє". Під цим номером виступав легендарний Йохан Кройф, і щоразу, коли якийсь гравець бере собі його номер, громадськість починає сперечатися з приводу того, чи гідний цей гравець носити цей номер.

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