В понедельник, 14 ноября был объявлен список игровых номеров сборной Нидерландов на чемпионат мира. Вратарю Аякса Ремко Пасвееру досталась футболка с первым номером, форвард Люк Де Йонг получил "девятку", а под легендарным 14-м номером на Мундиале будет выступать полузащитник Аякса Дэви Классен. Об этом информирует Voetbal International.

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За эти три номера среди игроков сборной Нидерландов была конкуренция. Так, аналитики и эксперты до сих пор ломают голову над тем, кого же главный тренер сборной Луи ван Гал видит основным вратарём на грядущем ЧМ.

На девятый номер претендовали почти все центральные нападающие сборной Нидерландов, а 14-й номер имеет большое историческое значение для "оранье". Под этим номером выступал легендарный Йохан Кройф, и каждый раз, когда какой-то игрок берёт себе его номер, общественность начинает спорить по поводу того, достоин ли этот игрок носить этот номер.

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