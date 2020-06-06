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Гравці та тренери Ворскли пройшли тест на коронавірус – відомі результати

11:46 32 Читать на русском
Гравці та тренери Ворскли пройшли тест на коронавірус – відомі результати
Гравці Ворскли / фото: ФК Ворскла

Полтавський клуб вже вдруге пройшов тестування на COVID-19 згідно з медичним протоколом УПЛ.

Гравці, тренери та персонал Ворскли вже вдруге пройшли тестування на наявність COVID-19, інформує офіційний сайт полтавського клубу.

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Результат, як і після попереднього тестування негативний, усі представники клубу здорові.

Нагадаємо, Ворскла пропускає 25-й тур, оскільки в їхнього суперника – львівських Карпат – зафіксовано спалах коронавірусу.

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Теги
Ворскла Ворскла коронавірус
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