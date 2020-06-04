Гравці та тренери Зорі здали чергові тести на COVID-19 – відомі результати

Гравці Зорі здають тести на COVID-19 / Фото з соцмереж

Луганський клуб продовжує підготовку до наступного туру УПЛ, ретельно дотримуючись медичного протоколу.

Футболісти та тренерський штаб луганського клубу пройшли ще один тест на коронавірус, інформує прес-служба "чорно-білих" на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Цього разу тестування відбулося на базі. Результат, як і під час попередніх тестів, – негативний.

До чергового матчу 25-го туру підопічні Віктора Скрипника підходять без втрат – Максим Казаков, Микита Шевченко і Сергій Майборода, які раніше були травмовані, тренуються за індивідуальною програмою.

До слова, поєдинок проти Колоса відбудеться у суботу, 6 червня. Початок зустрічі о 17:00.

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