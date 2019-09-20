Гравці та персонал Олімпіка надали першу допомогу постраждалим в ДТП – вчинок дня

Гравці та персонал донецького Олімпіка відзначились благородним вчинком на шляху на матч 8-го туру УПЛ проти Львова.

"По дорозі до Львова "олімпійці" надали першу допомогу учасникам дорожньо-транспортної пригоди. Лікар команди Юрій Кривенко надав постраждалим першу медичну допомогу. На щастя, всі учасники аварії залишилися живі.

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"Олімпійці" обігріли їх чаєм і забезпечили теплими речами. Дочекавшись приїзду поліції і карети швидкої допомоги, донеччани продовжили свій шлях", – йдеться у повідомленні Олімпіка на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Олімпік зустрінеться зі Львовом у матчі 8-го туру УПЛ, початок гри о 14:00.

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