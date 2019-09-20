Игроки и персонал Олимпика, направляясь на матч против Львова, оказали первую помощь пострадавшим в ДТП

Игроки и персонал донецкого Олимпика отличились благородным поступком по пути на матч 8-го тура УПЛ против Львова.

"По дороге во Львов "олимпийцы" оказали первую помощь участникам ДТП. Доктор команды Юрий Кривенко предоставил пострадавшим первую медицинскую помощь. К счастью, все участники аварии остались живы.

"Меня предупреждали, что Олимпик играет на контору", – экс-игрок команды признался, участвовал ли он в договорных матчах

"Олимпийцы" обогрели их чаем и обеспечили теплыми вещами. Дождавшись приезда полиции и кареты скорой помощи, дончане продолжили свой путь", – говорится в сообщении Олимпика на своей странице в Facebook.

Напомним, Олимпик встретится со Львовом в матче 8-го тура УПЛ, начало игры в 14:00.

"У такому хаосі, який ми бачили в Карпатах, прогрес неможливий": чому німець із Гамбурга вболіває за "зелено-білих"