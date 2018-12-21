Гравці Манчестер Юнайтед уклали парі на 20 тисяч фунтів, що Моурінью звільнять

Нападник Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес розбагатів на 20 тисяч фунтів після звільнення Жозе Моурінью.

Чилійський нападник виграв суперечку у свого одноклубника Маркоса Рохо, стверджує The Sun.

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За інформацією видання, футболісти уклали парі на 20 тисяч фунтів стерлінгів, що Жозе Моуріньо звільнять з посади головного тренера команди.

Нагадаємо, напередодні Манчестер Юнайтед звільнив португальця та призначив на його місце легенду клубу Уле Гуннара Сульшера.

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