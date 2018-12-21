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Гравці Манчестер Юнайтед уклали парі на 20 тисяч фунтів, що Моурінью звільнять

09:08 502 Читать на русском
Гравці Манчестер Юнайтед уклали парі на 20 тисяч фунтів, що Моурінью звільнять
Алексіс Санчес та Маркос Рохо / соцмережі

Нападник Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес розбагатів на 20 тисяч фунтів після звільнення Жозе Моурінью.

Чилійський нападник виграв суперечку у свого одноклубника Маркоса Рохо, стверджує The Sun.

"У мене є майбутнє без Манчестер Юнайтед", – Моурінью вперше поспілкувався з журналістами після відставки

За інформацією видання, футболісти уклали парі на 20 тисяч фунтів стерлінгів, що Жозе Моуріньо звільнять з посади головного тренера команди.

Нагадаємо, напередодні Манчестер Юнайтед звільнив португальця та призначив на його місце легенду клубу Уле Гуннара Сульшера.

Сульшер в МЮ: чого чекати від тренера, який досяг успіху з резервом "дияволів" і в Норвегії, але провалився в АПЛ

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес Алексіс Санчес Маркос Рохо Маркос Рохо Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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