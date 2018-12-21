Гравці Манчестер Юнайтед уклали парі на 20 тисяч фунтів, що Моурінью звільнять

Україна — 10:05 1419
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Шахтар підписав бразильського півзахисника Маркоса Антоніо, – A Bola
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Іронічний дебют Сульшера в МЮ, дербі двох Борусій, Баварія проекзаменує суперника Шахтаря: топ-5 матчів євровікендуСвіт — 08:00 2452
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Барселона у пошуках "нового Пуйоля" витратила більше 100 млн євро – половини з тих гравців вже немає в клубіІспанія — 00:10 1200
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Барселона офіційно орендувала МурільйоІспанія — 20 груд 4289
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Динамо позмагається з Галатасараєм за форварда Байо – відома сума потенційного трансферуУкраїна — 20 груд 3366
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