"У мене є майбутнє без Манчестер Юнайтед", – Моурінью вперше поспілкувався з журналістами після відставки

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью вважає, що має майбутнє і без "червоних дияволів".

"Ми можемо поговорити про дуже багато приємних речей, деякі звичайно не такі вже і приємні, але не будемо говорити про мене. Це закінчено. Манчестер Юнайтед має майбутнє без мене, і у мене є майбутнє без Манчестер Юнайтед.

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Я такий, яким був до цього. Я завжди критично ставився до тренерів, які після звільнення говорили про подробиці та оцінювали, хто винен. Це не про мене", – цитує Моурінью Sky Sports.

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Нагадаємо, Жозе Моурінью був звільнений з посади головного тренера Манчестер Юнайтед 18 грудня. Новим наставником був призначений Уле Гуннар Сульшер.

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