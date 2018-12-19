toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ДИНАМО

"У мене є майбутнє без Манчестер Юнайтед", – Моурінью вперше поспілкувався з журналістами після відставки

18:13 477 Читать на русском
"У мене є майбутнє без Манчестер Юнайтед", – Моурінью вперше поспілкувався з журналістами після відставки
Жозе Моурінью / Соцмережі

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью вважає, що має майбутнє і без "червоних дияволів".

"Ми можемо поговорити про дуже багато приємних речей, деякі звичайно не такі вже і приємні, але не будемо говорити про мене. Це закінчено. Манчестер Юнайтед має майбутнє без мене, і у мене є майбутнє без Манчестер Юнайтед.

Вартість Манчестер Юнайтед після звільнення Моурінью зросла на 170 млн фунтів, – експерт

Я такий, яким був до цього. Я завжди критично ставився до тренерів, які після звільнення говорили про подробиці та оцінювали, хто винен. Це не про мене", – цитує Моурінью Sky Sports.

Гвардіола – про звільнення Моурінью: Він сильний і скоро повернеться

Нагадаємо, Жозе Моурінью був звільнений з посади головного тренера Манчестер Юнайтед 18 грудня. Новим наставником був призначений Уле Гуннар Сульшер.

Total ravage: кар'єра Моурінью в Манчестер Юнайтед – другорядні трофеї, ненависть у роздягальні та втеча від реальності

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
40
хв
Арсенал
21:45
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук