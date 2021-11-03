Тренерський штаб збірної Словенії визначився із обоймою гравців, які захищатимуть честь країни у матчах відбору до ЧС-2022 проти Словаччини та Кіпру.

Кендзьора отримав виклик у збірну Польщі на вирішальні матчі відбору до ЧС-2022

Свій виклик до лав національної команди отримав також вінгер Динамо Беньямін Вербіч.

Словенці втратили уже навіть математичні шанси на вихід у фінальну частину турніру. За два тури до завершення кваліфікації команда Вербіча з 10-ма очками розташувалась на 4-й сходинці групи H, де лідирують росіяни та хорвати.

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