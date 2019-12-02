Гравці Динамо проігнорували церемонію "Футбольні зірки України-2019"

Представники Динамо не прийшли на офіційну церемонію нагородження.

Гравці киян Віктор Циганков і Віталій Миколенко були у деяких номінаціях, однак не відвідали захід, інформує Tribuna.

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Лівий латераль претендував на звання найкращого молодого гравця (саме Миколенко здобув перемогу), а хавбек разом з Тайсоном і Марлосом опинився серед номінантів на головну нагороду – найкращий гравець 2019 року. До слова, зірки Шахтаря відвідали церемонію, яка відбувається сьогодні (2 грудня) на НСК Олімпійський.

Нагадаємо, свій наступний матч Динамо проведе в кінці поточного тижня – 8 грудня кияни прийматимуть Зорю в рамках 17 туру УПЛ.

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