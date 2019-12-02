toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ АТЛЕТІКО - БАРСЕЛОНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Гравці Динамо проігнорували церемонію "Футбольні зірки України-2019"

20:04 3061 Читать на русском
Гравці Динамо проігнорували церемонію "Футбольні зірки України-2019"
Віктор Циганков / ФК Динамо

Представники Динамо не прийшли на офіційну церемонію нагородження.

Гравці киян Віктор Циганков і Віталій Миколенко були у деяких номінаціях, однак не відвідали захід, інформує Tribuna.

Роналду відмовився їхати в Париж на церемонію вручення "Золотого м'яча-2019"

Лівий латераль претендував на звання найкращого молодого гравця (саме Миколенко здобув перемогу), а хавбек разом з Тайсоном і Марлосом опинився серед номінантів на головну нагороду – найкращий гравець 2019 року. До слова, зірки Шахтаря відвідали церемонію, яка відбувається сьогодні (2 грудня) на НСК Олімпійський.

Нагадаємо, свій наступний матч Динамо проведе в кінці поточного тижня – 8 грудня кияни прийматимуть Зорю в рамках 17 туру УПЛ.

"Динамо після Мальме почувалося вбитим": чому Шахтар – під підозрою, а Карпати припустилися фатальної помилки

blog_ava
Шевченко розповів, де планує працювати після збірної України
08:26
24859
Теги
Віталій Миколенко Віталій Миколенко Динамо Динамо Віктор Циганков Віктор Циганков
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
17
хв
Крістал Пелас
21:30
Борнмут
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук