Гравець Зорі приєднається до Вереса – він не з'являвся на полі в цьому сезоні через хворобу
20:04 - Читать на русском
Захисник Зорі Максим Сміян найближчим часом має стати гравцем Вереса.
Сміян приєднається до Вереса, але не на правах оренди – рівненці домовились про повноцінний викуп гравця, повідомляє ТаТоТаке.
Верес оголосив про відхід гравця
Зазначимо, що контракт Сміяна із Зорею був чинний до літа 2025 року. У цьому сезоні Сміян не зіграв жодного матчу через те, що тривалий час перебував на лікарняному (гравець хворів на симфізит).
Додамо, що Максим зіграв у 9 матчах за Зорю минулого сезону, але результативними діями не відзначався.
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