Сміян приєднається до Вереса, але не на правах оренди – рівненці домовились про повноцінний викуп гравця, повідомляє ТаТоТаке.

Верес оголосив про відхід гравця

Зазначимо, що контракт Сміяна із Зорею був чинний до літа 2025 року. У цьому сезоні Сміян не зіграв жодного матчу через те, що тривалий час перебував на лікарняному (гравець хворів на симфізит).

Додамо, що Максим зіграв у 9 матчах за Зорю минулого сезону, але результативними діями не відзначався.

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