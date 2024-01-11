Игрок Зари присоединится к Вересу – он не появлялся на поле в этом сезоне из-за болезни
20:07 - Читати українською
Защитник Зари Максим Смиян в ближайшее время должен стать игроком Вереса.
Смиян присоединится к Вересу, но не на правах аренды – ривненчане договорились о полноценном выкупе игрока, сообщает ТаТоТаке.
Отметим, что контракт Смияна с Зарей действовал до лета 2025 года. В этом сезоне Смиян не сыграл ни одного матча из-за того, что длительное время находился на больничном (игрок болел симфизитом).
Добавим, что Максим сыграл в 9 матчах за Зарю в прошлом сезоне, но результативными действиями не отличался.
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