Квінсі Промес може сісти за ґрати на 4 роки. Все через різанину, яка трапилася ще у липні 2020 року. Тоді під час вечірки футболіст завдав ножових поранень у коліно своєму двоюрідному брату. Гравець провів кілька днів у в'язниці, після чого його відпустили.

Тепер у Нідерландах опублікували розшифровку телефонних розмов Промеса з рідними – батьком, мамою і тіткою. Гравець зізнався, що хотів вбити свого родича, повідомляє NOS.

"Я все одно вб'ю його, рано чи пізно. Йому пощастило, що у мене більше немає вогнепальної зброї", – уривок із розмови, який опублікували правоохоронці. Кузен футболіста раніше пограбував його тітку – схоже, це і стало мотивом такого вчинку Квінсі. Однак це не розчулило слідчих, які продовжують розслідування справи. Попри втечу в Росію, футболісту все одно загрожує ув'язнення.

Раніше 30-річний Промес виступав за Аякс, Твенте і Севілью. Повернувся у Спартак взимку 2021-го. У складі збірної Нідерландів вінгер зіграв 50 матчів, забив 7 голів.

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