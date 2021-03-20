Карпаты привлекают к себе внимание даже на фоне ужасных результатов во Второй лиге.

Львовяне уступили винницкой Ниве в 13 туре, но 19-летний нападающий Назар Сущак имел повод для гордости.

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На 30-й минуте молодой "лев" создал настоящий шедевр. Сущак обработал мяч возле боковой линии и красиво обыграл оппонента, но позиция была далеко не идеальной для удара. Игрока Карпат это не смутило – с 27 метров он забросил кожаного за шиворот голкиперу Нивы, который явно не ожидал такого развития событий.

Шедевр Сущака позволил Карпатам выйти вперед, однако львовяне не смогли удержать преимущество – поражение 2:4.

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