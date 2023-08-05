"Був важкий матч. Можу похвалити команду суперників, вони дуже добре зіграли, дотримувалися своєї тактики. При цьому було важке поле, і не все задумане нами вдалося втілити у грі.

Історичний дубль Ярмоленка після камбеку в Динамо у відеоогляді матчу з Оболонню – 4:2

Як було грати за такої спеки? Скажу по собі – було дуже важко. Взагалі не люблю спеку. Чи очікували від Оболоні на такий супротив? Очікували, що буде важка гра. Це київське дербі, і я знав, що вони будуть відчайдушно боротися.

Оболонь? Хороша команда. Вони в першому турі зіграли внічию з Колосом, з нами показали хорошу гру. Тож можу побажати їм лише удачі в подальшому", – поділився Дячук в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, "біло-сині" обіграли Оболонь з рахунком 4:2, дубль оформив Андрій Ярмоленко. При цьому кияни догравали гру в більшості.

Динамо перестріляло Оболонь в дербі – історичний Ярмоленко, 6 голів, 2 скасовані, спека VAR, шоу Черненка і Буяльського