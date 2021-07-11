Хавбек шокував Металіст розкішним ударом з 60 метрів, перевершивши навіть Патріка Шика – герой Євро-2020 карав шотландців з меншої відстані.

Розкішна відповідь Шику – хавбек Сантоса забив божевільний гол ударом з центра поля

Альянс повільно будував свою атаку, допоки м'яч не опинився в ногах Шарая. Півзахисник помітив, що голкіпер суперника Бубенцов вийшов надто далеко зі своїх володінь. Чіткий удар по центру воріт – 1:0. Спаринг завершився нічиєю завдяки відповіді Поступаленка.

Нагадаємо, Металіст та Альянс зустрінуться і у офіційних матчах, оскільки харків'яни піднялися до Першої ліги.

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