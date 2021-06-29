Під час Євро-2020 і Копа Амеріка потрібно добряче постаратися, щоб привернути увагу до молодіжного футболу.

Це вдалося атакувальному півзахиснику Сантоса Лукасу Барбосі, який виступає за команду U-20.

Шик оформив потенційний гол Євро-2020 – божевільний удар з центра поля

Вже у першому турі молодіжного Бразілейрао, можливо, був забитий гол сезону. Сантос мінімально обіграв Спорт Ресіфі. Єдиний м'яч у свій актив записав Барбоса, який ударом з центра поля змусив капітулювати голкіпера суперника.

Нагадаємо, що подібний м'яч ми нещодавно мали змогу бачити на Євро-2020. Форвард збірної Чехії Патрік шик у схожому стилі забив Шотландії.

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