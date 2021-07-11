Хавбек шокировал Металлист роскошным ударом с 60 метров, превзойдя даже Патрика Шика – герой Евро-2020 наказывал шотландцев с меньшего расстояния.

Роскошный ответ Шику – хавбек Сантоса забил сумасшедший гол ударом с центра поля

Альянс медленно строил свою атаку, пока мяч не оказался в ногах Шарая. Полузащитник заметил, что голкипер соперника Бубенцов вышел слишком далеко из своих владений. Четкий удар по центру ворот – 1:0. Спарринг завершился ничьей благодаря ответу Поступаленко.

Напомним, Металлист и Альянс встретятся и в официальных матчах, поскольку харьковчане поднялись в Первую лигу.

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