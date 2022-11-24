"Ми у норвезькій федерації зробили багато спроб поговорити з тими, хто могли бути опозиційними кандидатами. Але зараз є 207 країн з 211, які підтримують Інфантіно.

Данія хоче вийти з ФІФА через скандальну заборону на ЧС-2022

В останні кілька тижнів використовувалась зневажлива можливість показати, що ФІФА та Інфантіно базують своє керівництво на універсальних правах людини. Скоріше було зведено всю обґрунтовану критику навколо чемпіонату світу до банальних західних подвійних стандартів.

У ФФН ми не впевнені, що Інфантіно є тим лідером, який має вести нас вперед. На жаль, жодна з конфедерацій не висунула альтернативного кандидата до кінцевого терміну, тому Інфантіно, на жаль, наразі є єдиним кандидатом", – наводить слова Клавенес NRK.

Цікаво, що раніше Данський футбольний союз висловився щодо можливого виходу з ФІФА через заборону виходити на матчі ЧС-2022 з пов'язкою One Love на підтримку ЛГБТ-спільноти.

Німеччина сенсаційно програла Японії на ЧС-2022, пропустивши від "своїх" – різні тайми та розплата за марнотратство