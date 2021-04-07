"Рашфорд полетів з командою, і рішення про те, чи буде він грати з перших хвилин або залишиться на лаві, ми ухвалимо завтра. Не думаю, що він проведе 90 хвилин. Маркус в нормальному стані. Він тренувався вранці і готовий зіграти.

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Мата приступив до тренувань, Теллес теж, тому ми помітно стали сильнішими. Ситуація з воротарями не змінилася, у мене як і раніше є вибір з двох чудових гравців.

Амад Діалло підбирається все ближче до стартового складу. Він звикає до наших принципів. Він провів хороший тайм проти Мілана і поступово почне виходити в основному складі. Можливо, це трапиться завтра, можливо – пізніше", – цитує Сульшера офіційний сайт манкуніанців.

Гранада прийматиме МЮ 8 квітня, початок о 22:00, матч-відповідь відбудеться 15 квітня.

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