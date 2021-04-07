"Рашфорд полетел с командой, и решение о том, будет ли он играть с первых минут или останется на скамейке, мы примем завтра. Не думаю, что он проведет 90 минут. Маркус в нормальном состоянии. Он тренировался утром и готов сыграть.

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Мата приступил к тренировкам, Теллес тоже, поэтому мы заметно стали сильнее. Ситуация с вратарями не изменилась, у меня по-прежнему есть выбор из двух замечательных игроков.

Амад Диалло подбирается все ближе к стартовому составу. Он привыкает к нашим принципам. Он провел хороший тайм против Милана и постепенно начнет выходить в основном составе. Возможно, это случится завтра, возможно – позже", – цитирует Сульшера официальный сайт манкунианцев.

Гранада будет принимать МЮ 8 апреля, начало в 22:00, ответный матч состоится 15 апреля.

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