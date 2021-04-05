Оборонець англійського Манчестер Юнайтед Ерік Байлі не зміг вчасно повернутися на Туманний Альбіон після міжнародної паузи.

Івуарієць не зміг потрапити до Сполученого Королівства через карантин, повідомляє Sky Sports.

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Байлі здав позитивний тест на коронавірус у таборі національної команди. Тепер центрбек не може повернутися в Манчестер через жорсткі обмеження на в'їзд. Тепер Байлі пропустить найближчі матчі Юнайтед, зокрема, і в Лізі Європи. Щоправда, щойно оборонець здасть негативний тест на COVID, його впустять до Британії.

У нинішньому сезоні Ерік Байлі провів 15 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист.

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