Стали відомі деякі подробиці біографії оголеного гостя з матчу 1/4 фіналу ЛЄ між Гранадою та Манчестер Юнайтед (0:2).

Як виявилося, на поле вибіг Ольмо Гарсія – відомий андалусійський бізнесмен, повідомляє Marca. Він володіє великою компанією з продажу білків та спортивного харчування.

Гранада – Манчестер Юнайтед: голий фанат вибіг на поле під час матчу ЛЄ – відео колоритного перфомансу

Для чоловіка це далеко не перший ню-перфоманс. З 2016 року він регулярно розгулює публічними місцями, зовсім не обтяжуючи себе одягом. Ціль акцій Ольмо – нагадати про права людини і захист навколишнього середовища.

Нагадаємо, матч Гранада – Манчестер Юнайтед відбувався без глядачів, але стрікер зміг пройти на стадіон, оминувши камери та багатьох охоронців.

Ліга Європи, 1/4 фіналу: Аякс віддав перемогу Ромі, Ман Юнайтед розібрався з Гранадою, Вільяреал знову здолав Динамо

olmo paseando por el centro comercial nevada pic.twitter.com/oLPrkRP5sZ — ｡ﾟlucía ༉ (@luciaxamerica) March 25, 2021