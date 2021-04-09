Гранада – Манчестер Юнайтед: стрікером виявився бізнесмен-ексгібіціоніст – його голий зад знає вся Іспанія
Стали відомі деякі подробиці біографії оголеного гостя з матчу 1/4 фіналу ЛЄ між Гранадою та Манчестер Юнайтед (0:2).
Як виявилося, на поле вибіг Ольмо Гарсія – відомий андалусійський бізнесмен, повідомляє Marca. Він володіє великою компанією з продажу білків та спортивного харчування.
Гранада – Манчестер Юнайтед: голий фанат вибіг на поле під час матчу ЛЄ – відео колоритного перфомансу
Для чоловіка це далеко не перший ню-перфоманс. З 2016 року він регулярно розгулює публічними місцями, зовсім не обтяжуючи себе одягом. Ціль акцій Ольмо – нагадати про права людини і захист навколишнього середовища.
Нагадаємо, матч Гранада – Манчестер Юнайтед відбувався без глядачів, але стрікер зміг пройти на стадіон, оминувши камери та багатьох охоронців.
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