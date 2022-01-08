Барселона непогано розпочала зустріч і відкрила рахунок вже на 10-й хвилині, але гол скасували через офсайд.

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Вже у другому таймі Люк де Йонг після вдалого удару головою перевів м'яч у ворота господарів. Після цього Барса підсіла, а пізніше залишилась у меншості, каталонців підвів Гаві. Гравці Гранади скористались такою перевагою та незадовго до фінального свистка вирвали нічию.

Після 20-ти турів Ла Ліги Барселона розташувалась на 6-й сходинці, Гранада – 12-та.

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