Барселона неплохо начала встречу и открыла счет уже на 10-й минуте, но гол отменили из-за офсайда.

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Уже во втором тайме Люк де Йонг после удачного удара головой перевел мяч в ворота хозяев. После этого Барса подсела, а позже осталась в меньшинстве, каталонцев подвел Гави. Игроки Гранады воспользовались таким преимуществом и незадолго до финального свистка вырвали ничью.

После 20 туров Ла Лиги Барселона расположилась на 6-й строчке, Гранада – 12-я.

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