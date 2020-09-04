Не традиційним футболом єдиним: стартує новий сезон 2020/2021 років й у кіберфутболі. На геймерів та прихильників віртуального футболу чекає низка турнірів та можливість поповнити склад збірної України з кіберфутболу у дисципліні Pro Evolution Soccer!

Сезон 2020/2021 включатиме в себе 4 турніри з PES. Змагання будуть розбиті по сезонах і триватимуть з осені 2020-го по літо 2021-го років. Також національна асоціація електронного футболу проведе відбір до лав національної збірної України з кіберфутболу.

Усі турніри PES у сезоні 2020/2021 проходитимуть у симуляторі PES 2021 на платформі PlayStation 4.

Детальна інформація щодо участі у змаганнях та відборі до кіберфутбольної збірної буде оголошена додатково.

Кіберфутбол – новий тренд у футболі, який має численну аудиторію прихильників в усьому світі і стрімко розвивається в Україні.

Восени 2019 року УАФ ухвалила історичне рішення про створення в Україні першої збірної з кіберфутболу. За підсумками національного відбору було сформовано команду, яка невдовзі взяла участь у кваліфікаційному раунді дебютного чемпіонату Європи з електронного футболу – eEURO-2020, посівши третє місце у групі.

Наслідком швидкої популяризації кіберфутболу в Україні стало створення у червні 2020 року Української асоціації електронного футболу, яка на XXIІI Конгресі Української асоціації футболу отримала статус колективного члена УАФ.