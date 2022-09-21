"Готували барбекю, а тут дзвінок у двері": Анчелотті вразив Рюдігера ще за день до презентації на Сантьяго Бернабеу
Захисник Реала Антоніо Рюдігер розповів показову історію про головного тренера мадридців Карло Анчелотті.
"Я можу розповісти вам дуже приємну історію, що сталася за день до моєї презентації. Я пробув у нашому новому будинку зі сім'єю всього кілька годин. Ми просто готували барбекю, коли раптово пролунав дзвінок у двері. Я відчинив їх, переді мною стояв Карло Анчелотті. Приголомшливий момент!
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Він сів із нами за стіл, поїв та познайомився з моєю родиною. Дуже нормальний, дуже приземлений. Він пробув там дві години, ми поговорили про все. Буду чесний, я ніколи не відчував нічого подібного, жоден тренер ніколи не робив для мене нічого подібного. Після кількох місяців роботи з ним я маю сказати: коли справа стосується спілкування з гравцями, Анчелотті тут недосяжний.
Дон Карло – легендарний тренер. Він уже завойовував титули Ліги чемпіонів, коли я був дитиною. Працювати з ним щодня в найуспішнішому клубі у світі – це чудово", – цитує Рюдігера Sport1.
До слова, 29-річний німець перебрався у Мадрид на правах вільного агента з Челсі, підписавши контракт на 4 сезони. У футболці "бланкос" Антоніо встиг провести 9 матчів і навіть раз забити.
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