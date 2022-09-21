"Я можу розповісти вам дуже приємну історію, що сталася за день до моєї презентації. Я пробув у нашому новому будинку зі сім'єю всього кілька годин. Ми просто готували барбекю, коли раптово пролунав дзвінок у двері. Я відчинив їх, переді мною стояв Карло Анчелотті. Приголомшливий момент!

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Він сів із нами за стіл, поїв та познайомився з моєю родиною. Дуже нормальний, дуже приземлений. Він пробув там дві години, ми поговорили про все. Буду чесний, я ніколи не відчував нічого подібного, жоден тренер ніколи не робив для мене нічого подібного. Після кількох місяців роботи з ним я маю сказати: коли справа стосується спілкування з гравцями, Анчелотті тут недосяжний.

Дон Карло – легендарний тренер. Він уже завойовував титули Ліги чемпіонів, коли я був дитиною. Працювати з ним щодня в найуспішнішому клубі у світі – це чудово", – цитує Рюдігера Sport1.

До слова, 29-річний німець перебрався у Мадрид на правах вільного агента з Челсі, підписавши контракт на 4 сезони. У футболці "бланкос" Антоніо встиг провести 9 матчів і навіть раз забити.

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