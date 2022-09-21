"Я могу рассказать вам очень приятную историю, произошедшую за день до моей презентации. Я пробыл в нашем новом доме с семьей всего несколько часов. Мы просто готовили барбекю, когда внезапно раздался звонок в дверь. Я открыл их, передо мной стоял Карло Анчелотти. Ошеломляющий момент!

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Он сел с нами за стол, поел и познакомился с моей семьей. Очень нормальный, очень приземленный. Он пробыл там два часа, мы побеседовали обо всем. Буду честен, я никогда не чувствовал ничего подобного, ни один тренер никогда не делал для меня ничего подобного. После нескольких месяцев работы с ним я должен сказать: когда дело касается общения с игроками, Анчелотти здесь недостижим.

Дон Карло – легендарный тренер. Он уже завоевывал титулы Лиги чемпионов, когда я был ребенком. Работать с ним каждый день в самом успешном клубе в мире – это замечательно", – цитирует Рюдигера Sport1 .

К слову, 29-летний немец перебрался в Мадрид на правах свободного агента из Челси, подписав контракт на 4 сезона. В футболке "бланкос" Антонио успел провести 9 матчей и даже раз забить.