"Я переконаний, до нас прийшли два гравці, які є одними з найкращих у світі на своїй позиції. Передусім, їхня якість підвищує фізичні та технічні можливості команди. Необхідно адаптуватися до групи, а група трохи адаптується до них.

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Ми також не повинні забувати про тих, хто пішов. Марсело, Іско та Бейл останніми роками увійшли в історію клубу, тому мадридський Реал вдячний цим гравцям. Сподіваємося, що новачки зможуть повторити подвиги тих, хто пішов" – цитує Анчелотті Marca з посиланням на прес-службу УЄФА.

До слова, Королівський клуб не був дуже активним на трансферному ринку. Підписати Кіліана Мбаппе не вдалося, тому Реал обмежився переходами Антоніо Рюдігера та Орельєна Чуамені. Платити довелося лише за француза.

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