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Гьотце може опинитися у Герті

21:30 37 Читать на русском
Гьотце може опинитися у Герті
Маріо Гьотце / dpa

Півзахисник дортмундської Борусії Маріо Гьотце може перейти до берлінської Герти наступного літа.

"Стара дама" зацікавлена в підписанні головного героя ЧС-2014, повідомляє Sport Bild.

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Гьотце може стати вільним агентом наступного літа. Рідний клуб хавбека, вочевидь, не запропонує йому нову угоду. 27-річний Гьотце втратив місце в основі "джмелів", тому варіант із Гертою може всерйоз його зацікавити. Тим більше, у Берліні мають проект із перетворення клубу в гранд, а нещодавно його очолив зірковий Юрген Клінсманн.

У сезоні 2019/20 Маріо Гьотце провів 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

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Німеччина Трансфери Трансфери Борусії Дортмунд Трансфери Чемпіонату Німеччини Маріо Гьотце Маріо Гьотце Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Герта Герта
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