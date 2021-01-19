"Зізнаюсь, над переходом довго не роздумував. Дуже хотів повернутись на Батьківщину. Як тільки прийшла пропозиція від Руха, я одразу сказав "так". Я вже три дні у клубі, вже встиг зіграти спаринг. Звісно, основна робота нас чекає вже на зборах.

Борячук офіційно перейшов у Рух

Одразу помітно, що Рух – хороша амбіційна команда, яка лише робить свої перші кроки в УПЛ. Бачу настрій команди і амбіції президента клубу, який знає, чого хоче. Від цього відштовхувався, коли приймав рішення щодо переходу.

До переїзду у Львів був добре знайомий з Ростиславом Русином. Це мій хороший друг. Раніше він часто натякав мені, що було б непогано, якби ми грали в одній команді. Як бачите, Ростикові слова здійснились. Сподіваюсь, що принесу користь команді. Чи буду святкувати майбутні голи за Рух танцями? Чому б і ні? Готовий станцювати навіть, якщо й гольову віддам. Сподіваюсь, все в нас буде добре. Будемо рухатись тільки вперед", – цитує Борячука офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, Борячук перейшов до львівської команди на правах оренди з донецького Шахтаря. Термін угоди розрахований на 1,5 роки.

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