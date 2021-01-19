"Признаюсь, над переходом долго не раздумывал. Очень хотел вернуться на родину. Как только пришло предложение от Руха, я сразу сказал "да". Я уже три дня в клубе, уже успел сыграть спарринг. Конечно, основная работа нас ждет уже на сборах .

Борячук официально перешел в Рух

Сразу заметно, что Рух – хорошая амбициозная команда, которая только делает свои первые шаги в УПЛ. Вижу настроение команды и амбиции президента клуба, который знает, чего хочет. От этого отталкивался, когда принимал решение о переходе.

До переезда во Львов был хорошо знаком с Ростиславом Русином. Это мой хороший друг. Раньше он часто намекал мне, что было бы неплохо, если бы мы играли в одной команде. Как видите, слова Ростика сбылись. Надеюсь, что принесу пользу команде. Буду ли праздновать будущие голы за Рух танцами? Почему бы и нет? Готов станцевать даже если голевую отдам. Надеюсь, все у нас будет хорошо. Будем двигаться только вперед", – цитирует Борячука официальный сайт Руха.

Напомним, Борячук перешел во львовскую команду на правах аренды из донецкого Шахтера. Срок соглашения рассчитан на 1,5 года.

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