Горецка – найкращий гравець Бундесліги у січні

Баварія все швидше наближається до Борусії Д, а Бундесліга нагородила того, хто найбільше доклався до прогресу мюнхенців у минулому місяці.

Хавбек Баварії Леон Горецка визнаний найкращим гравцем Бундесліги у січні, повідомляє офіційний сайт чемпіонату Німеччини.

Горецка повторив антирекорд Бундесліги, відзначившись автоголом

У минулому місяці Баварія провела 2 поєдинки в рамках внутрішньої першості проти Хоффенхайма (3:1) і Штутгарта (4:1). За ці 2 матчі 24-річний німець встиг забити три голи.

У поточному сезоні Бундесліги Горецка провів за мюнхенців 19 матчів, забивши 6 м'ячів і віддавши 3 результативні передачі.